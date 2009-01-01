Разборки в Горловке. Российские офицеры не пустили наемников в "свой" отель

Две сотни наемников вместо гостиницы "Стирола" отправились в интернат.

Российских наемников не пустили в отель укроп.org

В оккупированной боевиками ДНР Горловке Донецкой области, в ведомственной гостинице ПАО "Концерн Стирол" в настоящее время проживают военнослужащие РФ, в основном, офицерского состава — 50 человек в форме российского образца, на форме нашивки с флагами РФ.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, они занимают 6-й этаж отеля. Остальная часть гостиницы почти пустая. Отель охраняется силами службы безопасности концерна "Стирол". Ротация военнослужащих происходит раз в месяц.

Недавно в Горловку прибыла группа наемников из России (около 200 человек), которые пытались заселиться в отель "Стирола", однако уже проживающие там военнослужащие РФ им запретили. В дальнейшем наемников пришлось разместить в помещении одного из интернатов Горловки, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что в Горловке приказали уничтожить личные дела российских военных.