Разочаровался в "русском мире". Экс-боевик ЛНР рассказал, почему сдался СБУ

Житель Луганщины в 2015 году, поддавшись обещаниям сепаратистов, присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Экс-боевик ЛНР рассказал, почему сдался СБУ lug-info.com

К мирной жизни вернулся еще один бывший боевик террористической организации ЛНР

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что житель Луганщины в 2015 году, поддавшись обещаниям сепаратистов, присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой ЛНР в районе временно оккупированного Алчевска.

Находясь в группировке, человек охранял различные объекты боевиков, привлекался к обеспечению контрольно-пропускного режима. Впоследствии ему "доверили" вербовку новых боевиков в бандформирования.

Через некоторое время человек, увидев все преимущества "русского мира" — аморальный образ жизни руководства боевиков, бесчеловечное отношение к подчиненным, постоянные грабежи гражданского населения, добровольно покинул террористов. Он долгое время скрывался на территории Российской Федерации, опасаясь уголовной ответственности за действия в составе незаконного вооруженного формирования террористов.

Узнав от знакомых о программе СБУ "Тебя ждут дома", человек решил обратиться в полицию и сообщить о своем участии в составе бандформирования. Обстоятельства совершенного бывшим боевиком правонарушения проверяются в рамках уголовного производства.

Сейчас мужчина находится дома со своей семьей и ожидает предусмотрено законодательством Украины освобождение от уголовной ответственности. Мужчина призвал участников НЗФ возвращаться домой и воспользоваться Программой СБУ "Тебя ждут дома", ведь она действительно работает.

Напомним, ранее журналист рассказал о задержании полевого командира ЛНР: дает ценные показания СБУ.

Видео: Служба безпеки України.