Разработка украинских специалистов. В США успешно запустили ракету Antares, опубликовано видео

Украинские специалисты участвовали в подготовке и проведении пуска.

В США успешно запустили ракету Antares nkau.gov.ua

В воскресенье, 12 ноября, в американском Уоллопсе (штат Вирджиния) состоялся успешный пуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"12 ноября 2017 в 14 часов 19 минут по киевскому времени с о. Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск модернизированной ракеты-носителя среднего класса Antares-230 с транспортным космическим кораблем Cygnus", — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские специалисты участвовали в подготовке и проведении пуска.

По информации агентства, главным разработчиком ракеты-носителя является американская компания Orbital АТК.

"Основную конструкцию первой ступени создают отечественные предприятия космической отрасли КБ "Южное" им. М.К. Янгеля и ПО "Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" (оба Днепр) в кооперации с предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другие", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что грузовой корабль Cygnus доставит на Международную космическую станцию 3229 кг груза по заказу NASA.

В агентстве также сообщили, что стыковка корабля Cygnus со станцией запланирована на 14 ноября.

Напомним, 8 ноября 2017 во Французской Гвиане с космодрома Куру состоялся успешный пуск ракеты Vega с изготовленным в Украине двигателем.

Фото: nkau.gov.ua.

Видео: Space Videos, Spaceinform.