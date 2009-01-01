Разрушенная Авдеевка. Евродепутат шокирована увиденным, опубликованы фото

За последние недели эскалации, после 29 января 2017 года, в Авдеевке были повреждены 328 зданий.

Евродепутат Ребекка Хармс в Авдеевке. facebook.com/iryna.gerashchenko

Депутат Европарламента Ребекка Хармс шокирована разрушениями в Авдеевке Донецкой области , которую боевики обстреливают в течение месяца.

Об этом cообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко у себя в Facebook.

За последние недели эскалации, после 29 января 2017 года, в Авдеевке были повреждены 328 зданий, два из них вчера, 19 февраля.

По ее словам, за все время гибридной войны — 1032 домов в частном секторе и 91 многоэтажка.

"Сегодня вместе с депутатом Европарламента Ребеккой Хармс и Марией Ионовой мы побывали в домах, куда снаряды влетели 17 февраля. Тогда два подростка чудом остались живы, они играли в компьютер в этой комнате, от которой остались стены с обоями. Ребят привалило стеной, но с ними был ангел-хранитель", — пишет Геращенко, уточнив, что вблизи другого дома погиб один человек, обстрелы велись из танка со стороны оккупированной Горловки.

Сейчас бригады спасателей разбирают завалы.

"Ребекка — шокирована, хотя это не первый ее визит в Донбасс. В воскресенье из-за обстрелов Авдеевка снова была обесточена и без воды, поэтому сейчас идут ремонтные работы, чтобы дать мирным жителям воду и свет. Пока мы объезжали поврежденные объекты - далеко бахало. Интересно, многие европейцы и послы, которые так ратуют за выборы в Донбассе, готовы, как Ребекка, приехать в Авдеевку хоть на пару часов", — сказала Геращенко.

"Все попытки ДРГ и боевиков обстреливать и провоцировать украинских военных мы расцениваем как грубое их нарушение. Хармс отметила, что важный для нее факт, который мало понимают и знают в Европе, — это то, что украинские позиции находятся далеко от линии договоренностей минских соглашений сентября 2014 года, потому что эти договоренности были нарушены РФ и боевиками. И она будет доносить эту информацию своим европейским партнерам и коллегам", — подчеркнула Геращенко.

Стоит отметить, что 20 февраля Авдеевку Донецкой области полностью подключили к электроснабжению.