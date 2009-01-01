Реалии ДНР. Боевики освятили новый ЗАГС с отжатом храме мормонов

Отжатое боевиками здание было построено общиной мормонов за свои деньги.

Боевики ДНР открыли ЗАГС в отжатом храме news-hot.net

оккупированном Донецке открыли ЗАГС в храме, из которого ранее боевики изгнали мормонов.

На "официальном" сайте так называемой ДНР появился анонс об открытии 28 сентября "нового здания ЗАГСа" в Кировском районе Донецка по улице Ляшенко, 10, сообщает "Остров".

В сообщении отмечается, что здание не является "новым". Оно было построено общиной мормонов за свои деньги. В мирное время там располагалась "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней".

По сообщению сепаратистских ресурсов, бывший храм мормонов освятил протоиерей, настоятель Свято-Вознесенского храма Донецка Сергей Еременко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР "казаки" с оружием в руках захватили религиозный центр.