Реалии ДНР. Боевики раздают подельникам квартиры, "отжатые" у переселенцев

Квартиры боевикам ДНР дают из так называемого "маневренного фонда".

Боевики ДНР раздают "отжатые" квартиры news-hot.net

оккупированных городах ДНР боевики дают своим подельникам квартиры, "отжатые" у вынужденных переселенцев.

Об этом идет речь в материале газеты "Факты".

Сообщается, что многодетному боевику ДНР дали квартиру в оккупированной Горловке из так называемого "маневренного фонда". Поскольку квартиру папаша восьми детей получил не в новостройке — единственном достроенном за три с половиной года оккупации доме в Горловке, — несложно предположить, что ему досталась квартира, которую хозяева просто временно покинули.

Сам же новосел, некий Евгений Капшук, благодарит за новоселье и главаря ДНР Александра Захарченко, и своего командира. И это неспроста: в подразделениях боевиков, как рассказывают люди, оставшиеся в оккупации, создали целые группы, которые вместе с представителями местных ЖЭКов ходят по домам, "выявляя" пустующие квартиры. Захарченко, отвечая на вопрос одного "ихтамнета", "может ли он рассчитывать на помощь в обеспечении жильем, хотя бы служебным?", отвечает: "Мы начали реализацию программы предоставления жилья военнослужащим… обращайтесь к своему командиру с заявлением о предоставлении служебного жилья".

Автор отмечает, что аналогичные "новоселья" имеют место и оккупированной Макеевке, где, увы, уже многие годы — как до войны, так и во время таковой не вводили в строй нового жилья.

Правда, слишком радоваться новоселам в ОРДЛО не стоит: потому что жилье "маневренного фонда" собственностью, стать не может — даже по самими "законам" оккупантов — они рассматривают его как угол для временного проживания. А уж если на эти территории вернется законная украинская власть, то тем более вернуться и хозяева заселенных квартир, и тогда "новоселам" однозначно придется освободить жилплощадь или же попробовать договорится с владельцами о выкупе у них таковой, говорится в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем "морпехи" ДНР отжимают дома мирных жителей.