Реалии ЛНР. Боевики показали, как учат детей воевать

Сначала детям рассказали теорию об оружии, а затем учили стрелять из автоматов.
Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на ресурсы боевиков.
Сообщается, что действие происходило на полигоне. Сначала детям рассказали теорию об оружии, а затем учили стрелять из автоматов, а также собирать и разбирать их. Среди подростков — как мальчики, так и девочки.
"Что мы сейчас в детей заложим, то мы увидим в последствии. Нужно их энергию направить в нужное русло. Детей нужно привлекать к военному делу", — отметили террористы.
Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР пьяные "мотострелки" заставляли мирных жителей работать грузчиками.
Видео: News-Front.