Реалии ЛНР. Боевики показали, как учат детей воевать

Сначала детям рассказали теорию об оружии, а затем учили стрелять из автоматов.

Боевики ЛНР учат детей воевать lug-info.com

На временной оккупированной территории Донбасса террористы так называемой ЛНР устроили боевые учения для детей.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на ресурсы боевиков.

Сообщается, что действие происходило на полигоне. Сначала детям рассказали теорию об оружии, а затем учили стрелять из автоматов, а также собирать и разбирать их. Среди подростков — как мальчики, так и девочки.

"Что мы сейчас в детей заложим, то мы увидим в последствии. Нужно их энергию направить в нужное русло. Детей нужно привлекать к военному делу", — отметили террористы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР пьяные "мотострелки" заставляли мирных жителей работать грузчиками.

Видео: News-Front.