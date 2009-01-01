Реалии "ЛНР". В Луганске боевик с гранатой пытался ограбить продуктовый магазин — разведка

Террориста уволили со "службы" задним числом, сказал Мотузяник.
Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки.
По его словам, после инцидента лидеры террористов уволили злоумышленника со "службы" задним числом.
"… в Луганске боевик одного из тыловых подразделений так называемого "2 АК" ("второй армейский корпус", "террористическая ЛНР" — Ред.) пытался ограбить продуктовый магазин с применением огнестрельного оружия и гранаты", — сказал спикер.
Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на сведения разведки, говорил, что в подконтрольной боевикам Макеевке Донецкой области пьяный сотрудник так называемого МВД террористической "ДНР" на авто устроил аварию, погибли два человека.