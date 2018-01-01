"Рембо жив". В Киеве мужчина с обрезом угрожал водителю изрешетить авто, фото

Инцидент произошел в Печерском районе столицы.

В Киеве злоумышленник с обрезом угрожал водителю getwar.ru

В Печерском районе Киева водитель иномарки определял приоритетность проезда с помощью обреза.

Мужчина угрожал водителю авто, которое ехало во встречном направлении, изрешетить машину, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Рембо (герой одноименного американского боевика — Ред.) жив. Киев. ул. Госпитальная. Водитель Mercedes АА2222BI определяет приоритетность проезда с помощью обреза", — отмечается в сообщении.

В Киеве злоумышленник с обрезом угрожал водителю Скриншот с facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее в Киеве возле станции метро "Нивки" на путепроводе авто подрезало военную бронемашину KRAZ Cougar, она вылетела на обочину в снег и перевернулась. Узнать больше об аварии можно здесь.