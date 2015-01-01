Революция в ремонтах. Кабмин отметил разрешения на перепланировку жилья

КМУ упростил правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

В Украине отметил разрешения на перепланировку жилья remont-kvartir-v-msk.ru

Правительство приняло решение об отмене необходимости получения разрешительных документов для владельцев жилья и съемщиков общежитий при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования.

Такое решение принято сегодня на заседании правительства.

Позже пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра — главу ведомства Геннадия Зубко сообщила, что постановлением правительства упрощаются правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.

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Фото: remont-kvartir-v-msk.ru.