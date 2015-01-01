Революция в ремонтах. Кабмин отметил разрешения на перепланировку жилья

КМУ упростил правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
Такое решение принято сегодня на заседании правительства.
Позже пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра — главу ведомства Геннадия Зубко сообщила, что постановлением правительства упрощаются правила пользования помещениями жилых домов и общежитий.
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Фото: remont-kvartir-v-msk.ru.