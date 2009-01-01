Резонансное ДТП на Львовщине: Дыминского вызвали на допрос, бизнесмен улетел в Швейцарию

Полиция вручила Дыминскому повестку на допрос на 23 августа, сообщил Геращенко.

ДТП на Львовщине Скриншот видео с tsn.ua

Национальная полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла женщина.

Об этом народный депутат Украины, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля Mercedes-Benz находился точно не 43-летний охранник Петра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя", — написал Геращенко.

Он также отметил, что полиция вручила Дыминскому повестку на допрос на 23 августа.

Тем не менее, по данным депутата, бизнесмен вылетел из Украины в Швейцарию.

"Предупреждаю Петра Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизы пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулём Mercedes-Benz был совсем не Ваш 43-летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек", — подчеркнул Геращенко.

Он также отметил, что дело находится на контроле министра внутренних дел Арсена Авакова и главы Национальной полиции Сергея Князева.

Напомним, 18 августа возле села Ямельня Яворовского района Львовской области водитель на Mercedes-Benz S65, который принадлежит Петру Дыминскому, столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второго авто.