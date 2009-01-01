Резонансное ДТП на Львовщине: охранник Дыминского вышел из СИЗО

На Андрея Борща наденут электронный браслет.

Судейский молоток zn.ua

Охранник почетного президента ФК "Карпаты" и владельца телеканала ZIK Петра Дыминского — Андрей Борщ, который подозревался в причастности к аварии, в результате которой погибла женщина и былбез возможности внесения залога, вышел на свободу.

Теперь на Борща наденут электронный браслет, поскольку суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. На вопрос, кто был за рулем, подозреваемый не ответил.

Напомним, 18 августа возле села Ямельня Яворовского района Львовской области водитель на Mercedes-Benz S65, который принадлежит Петру Дыминскому, столкнулся с Opel Astra, погибла женщина-водитель второго авто.

23 августа Дыминский должен был явиться на допрос, однако бизнесмен улетел в Швейцарию.

А 30 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что результаты ДНК подтвердили, что охранник Дыминского, взявший на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Видео: ТСН