Робот София украсила обложку журнала Cosmopolitan: фото

Стилисты журнала подобрали "девушке" образ от индийского дизайнера.

Робот София снялась для глянца Фото: Cosmopolitan

Робот София украсила обложку мартовского номера журнала Cosmopolitan India.

Как сообщается в Instagram издания, для стильной съемки ее одели в платье индийского дизайнера Тани Хануджи.

"Намасте, Индия, я - София, самый продвинутый робот-гуманоид в мире", - сказала она в коротком ролике.

Мартовский выпуск Cosmopolitan India получил две обложки: помимо робота для журнала снялась индийская актриса Сонам ​​Капур.

Напомним, у известного во всем мире новейшего робота-андроида по имени София начались проблемы в работе синтетического мозга после вопроса о том, как лучше всего побороть коррупцию в Украине.