Rockstar опубликовали новый трейлер Red Dead Redempion 2

Игра подтверждена к выходу в этом году.

Компания Rockstar Games опубликовала третий третий трейлер готовящегося к выходу вестерна Red Dead Redemption 2.

Разработчики также поделились наконец деталями истории: события будут происходить в 1899 году, когда классический мир Дикого Запада подходит к своему концу, вытесняемый цивилизацией и государственным аппаратом - шерифы методично выслеживают и уничтожают уцелевшие банды.

Но беспокоиться приходится не только по их поводу — группу подручных Датча ван дер Линде также разрывают внутренние противоречия.

Читайте также Главным героем новой GTA станет женщина - источник

Игрок возьмет на себя управление Артуром Морганом, членом банды "Голландца" ван дер Линде (бывшего главным злодеем предыдущей части сериала), которому предстоит сделать выбрать, что для него важнее: его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили. Также подтверждено наличие в игре Джона Марстона, центрального персонажа первой Red Dead Redemption.

Игра поступит в продажу на PS4 и Xbox One 26 октября этого года.

Новости по теме

Из игры GTA IV удалили Руслану и российских исполнителей

Подписывайтесь на наш канал в Telegram