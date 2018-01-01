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Rockstar опубликовали новый трейлер Red Dead Redempion 2

Сегодня, 20:29
Red Dead Redemption 2 < >
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1 / 11 Внутриигровые скриншоты из Red Dead Redemption 2 / Rockstar Games

Игра подтверждена к выходу в этом году.

Компания Rockstar Games опубликовала третий третий трейлер готовящегося к выходу вестерна Red Dead Redemption 2.

Разработчики также поделились наконец деталями истории: события будут происходить в 1899 году, когда классический мир Дикого Запада подходит к своему концу, вытесняемый цивилизацией и государственным аппаратом - шерифы методично выслеживают и уничтожают уцелевшие банды. 

Но беспокоиться приходится не только по их поводу — группу подручных Датча ван дер Линде также разрывают внутренние противоречия.

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Игрок возьмет на себя управление Артуром Морганом, членом банды "Голландца" ван дер Линде (бывшего главным злодеем предыдущей части сериала), которому предстоит сделать  выбрать, что для него важнее: его собственные идеалы или же верность людям, которые его взрастили. Также подтверждено наличие в игре  Джона Марстона, центрального персонажа первой Red Dead Redemption.

Игра поступит в продажу на PS4 и Xbox One 26 октября этого года. 

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Rockstar Games, Red Dead Redempion 2,
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