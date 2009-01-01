Россия хочет до середины 2018 года отгородить Крым от Украины забором

Протяженность забора на границе составит 50 км.

Как утверждают в управлении ФСБ на аннексированном полуострове, протяженность забора на границе составит 50 км, а завершение работ по его возведению запланировано на июль 2018 года сообщает ТАСС.

"Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждений, – ред.) запланировано на первую половину 2018 года", — говорится в сообщении.

Оккупационные власти утверждают, что таким образом намерены обеспечить безопасность на полуострове. Возведение забора на административной границе Крыма с Украиной обойдется РФ в более чем 200 млн рублей.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что Россия отгораживается от ЛДНР забором и расширяет облуправление ФСБ в Ростове.