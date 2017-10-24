Россия хочет обменять "заблудившихся" ФСБшников на украинских пограничников

В рамках нормального рабочего сотрудничества на мирных участках границы это вопрос решается в течение 1-2 суток после инцидента.

ua-01.com Россияне, возможно, готовятся к обмену 2 украинских пограничников, которые исчезли на границе в Сумской области, на 2 сотрудников ФСБ, задержанных на Херсонщине.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире Еспресо.TV.

По его словам, об этом свидетельствует как отказ российской стороны сразу вернуть 2 украинских пограничников с Сумщины, так и полное нежелание вообще обсуждать этот вопрос.

"В рамках нормального рабочего сотрудничества на мирных участках границы это вопрос решается в течение одной встречи в течение 1-2 суток после инцидента — если нет каких-то отягчающих обстоятельств", — отметил Слободян.

Слободян также отметил, что подобные ситуации, в частности, имели место на белорусской границе, когда пограничники из Беларуси в силу обстоятельств, которые от них не зависели, нарушали границу и потом Госпогранслужба Украины "передавала их обратно".

"И так же были ситуации в разные годы и с нашими пограничниками", — сообщил Слободян.

Он подчеркнул, что здесь тоже можно было решить ситуацию в течение 2 суток, но российская сторона заняла другую позицию.

"Поэтому мы подозреваем, что наших 2 военнослужащих, скорее всего, Россия попытается обменять на тех 2 российских пограничников, которых мы задержали несколько месяцев назад на админгранице с временно оккупированным Крымом. Именно на этот вывод нас наталкивает нежелание российской стороны идти на диалог", — добавил представитель погранслужбы.

Вместе с тем, как заявил Слободян, из-за отказа россиян обсуждать вопрос возврата 2 украинских пограничников в одностороннем порядке, "до сих пор не известно, где находятся наши военнослужащие, в каком они состоянии и при каких обстоятельствах оказались на территории России".

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга госграницы двух пограничников "Знобь-Новгородское" Сумского погранотряда.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя участок границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.

Россияне были задержаны 30 июня на берегу Перекопского залива. По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины.