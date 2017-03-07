Россия отдаст Украине 18 крымских заключенных

Омбудсмены Украины и РФ договорились о передаче заключенных во время встречи в Женеве.

В ближайшее время Россия передаст Украине 18 заключенных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы АР Крым

Об этом сообщают в Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, пишет Эспрессо.

Омбудсмены Украины и РФ Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова договорились во время встречи в Женеве, что указанное перемещение произойдет в ближайшее время.

Лутковская и Москалькова во время встречи обсудили пути скорейшей технической реализации предыдущих договоренностей такого перемещения, рассмотрели выполнение процедуры перемещения соответствующими государственными органами обоих государств и тому подобное.

Напомним, еще в июне 2016 года омбудсмены договорились о перемещение 18 заключенных из мест несвободы АР Крым на материковую часть Украины для дальнейшего отбывания наказания.

Напомним, Мустафа Джемилев заявил, что в оккупированном Крыму Россия нарушает Женевскую конвенцию и совершает военные преступления.