Россия отказалась передавать заключенного крымчанина из Мордовии в Украину

Условия содержания в колонии № 1 Республики Мордовия", где сейчас содержат крымчанина, угрожают жизни и здоровью Лугина.

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Россия отказалась передать заключенного Андрея Лугина, который былдля отбывания наказания в Украину.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"1 августа 2017 года Лугин получил письменный отказ из Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В документе сказано, что Лугин является гражданином РФ и по этой причине не может быть передан властям Украины.

По информации супруги крымчанина Ирины Лугиной, ее муж не получал российский паспорт и имеет только украинское гражданство", — сообщают правозащитники.

Она также сообщила, что условия содержания в колонии № 1 Республики Мордовия", где сейчас содержат крымчанина, угрожают жизни и здоровью ее мужа.

Напомним, 26 апреля крымчанин Андрей Лугин, находясь в СИЗО Симферополя, попытался перерезать себе вены острым предметом, после того как узнал, что его этапируют в одну из колоний РФ.

Лугин, гражданин Украины, был осужден по уголовному делу и приговорен к пожизненному лишению свободы еще до оккупации Крыма. Несколько лет он отбывал наказание в Крыму, после был незаконно перемещен с временно оккупированной территории Крыма в колонию Мордовии (РФ), а в январе 2017 года был возвращен в Крым. Обращения о передаче его как гражданина Украины украинским властям проигнорированы.