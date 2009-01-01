Россия отправляет на Донбасс недисциплинированных офицеров — разведка

Военкоматы ДНР и ЛНР также набирают российских граждан для укомплектования оккупационных войск.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. zbroya.info

В Вооруженных силах России продолжается отбор кадровых офицеров, имеющих проблемы с дисциплиной, которые пополнят ряды боевиков ДНР и ЛНР на оккупированном Донбассе.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

"В ВСРФ отбираются офицеры, которые совершили правонарушения или имеют дисциплинарные взыскания, и потому изъявили желание реабилитироваться путем участия в боевых действиях", — отметили в ГУР.

По данным разведки, российские вооруженные силы продолжают отбор офицеров для ротации боевиков в Донецке и Луганске. При этом командование ВС РФ отдает приоритет военным, которых надо продвигать по службе и отправлять на учебу в военные учебные заведения.

"Военные комиссариаты" так называемых ДНР и ЛНР также осуществляют набор российских граждан для укомплектования оккупационных войск.

Установлено, что в военном комиссариате г. Макеевка оформлялись документы на призыв группы российских граждан: Сергеев Е.А. из Татарстана; Бузаев С.Х. из Осетии; Рыбочкин А.А. с г.Самара", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитирйи ЬТымчук сообщал о том, что Россия гонит боевикам ЛНР подкрепление — 300 донских "казаков" и десятки танков.