Россия перебросила на Донбасс десятки танков и "Градов", пригнала 40 платформ с боевой техникой

Основная часть боеприпасов на позиции завозилась с мест складирования в районах Макеевки и Горловки, сообщил Тымчук.

Эшелон с российскими танками Reuters

В период с 30 января по 6 февраля в районах Авдеевки , Каменки, Опытного и шахты "Бутовка" российскими оккупантами и боевиками было выпущено не менее 7,5 тыс. мин и снарядов.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он отметил, что большинство огневых позиций артиллерии противника развернуто в границах населенных пунктов Донецк, Ясиноватая, Пантелеймоновка, Макеевка, Землянки и Криничная.

"Основная часть боеприпасов на позиции завозилась с мест складирования в районах н.п.Макеевка и Горловка. За этот же период только в район Горловки из России было доставлено более 100 тонн боеприпасов", — сообщил он.

"За данный период через пункты пропуска Изварино и Гуково на временно оккупированную территорию Донецкой области из России было переброшено более 80 единиц бронетехники (танки, БТР, РСЗО БМ-21 "Град", гаубицы Д-30). На ж/д станции Донецк и Иловайск зафиксировано прибытие в общей сложности более 40 платформ с боевой техникой", — добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что враг гонит на плацдарм под Авдеевкой пехоту, танки, артиллерию и "Грады".