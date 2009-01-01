Россия перечисляет боевикам Донбасса миллиарды — СБУ

Только на пропаганду Россия выделяет ЛНР 30 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, боевики ЛНР получают финансирование из России через специально созданный якобы благотворительный фонд.

"СБУ проверяет каналы финансирования российскими официальными структурами т.н. ДНР/ЛНР, в рамках ряда открытых ранее уголовных производств. По информации спецслужбы, "бюджетом ЛНР" на первый квартал 2017 года предусмотрено поступление более 11 млрд рублей. Собственными силами главари террористов способны собрать лишь 2 из них. Остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства РФ, а сам проект бюджета согласовывался т.н. "народным советом ЛНР" с профильными российскими министерствами", — сообщили в СБУ.

"Одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов" (президент — гражданин России Владимир Игоревич Пашков). Учредителем Фонда, зарегистрированного в конце 2015 года, является московский "Международный расчетный банк", — говорится в сообщении СБУ.

Через счета русской некоммерческой организации "Центр международных расчетов" фонд направляет средства непосредственно в т.н. "Госбанк ЛНР", "финансисты" террористов покрывают из этих поступлений отрицательное сальдо бюджета. В частности, "народная милиция ЛНР" получила более 820 млн. рублей, "МГБ ЛНР" почти 100 млн рублей, заявили в СБУ.

Также установлено, что значительные средства из российских поступлений используются главарями террористов на финансирование пропагандистской работы среди населения для дискредитации Украины.

"Бюджет пропагандистов т.н. ЛНР составляет почти 30 млн рублей", — говорится в сообщении.

Ранее в разведке сообщали, что ежемесячно Россия тратит около 150 миллионов долларов на содержание боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.