Россия вдвое увеличила количество "журналистов" на Донбассе — разведка

В состав спецгрупп "журналистов" входят российские офицеры.

На временно оккупированных территориях Донбасса Россия активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"РФ активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей. Для съемок пропагандистских видеороликов об обстановке на Донбассе вдвое увеличено количество специальных групп российских "журналистов", в состав которых входят офицеры Центра информационного противостояния (Новочеркасск) ВС РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее резидент Петр Порошенко сказал, что не станет разговаривать с российскими СМИ до тех пор, пока их страна будет держать в оккупации украинские территории.