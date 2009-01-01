Россия заменит украинских летчиков-предателей в Крыму и отправит на Север

Украинские экипажи планируется отправить для дальнейшего прохождения службы в части Северного флота ВМФ РФ.
Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны на своей странице Facebook.
По данным разведки, "из России на аэродром Кача (Крым) прибыло 5 новых летных экипажей военно-транспортных самолетов Ан-26 и самолетов амфибий Бе-12. Новоприбывшие летчики заменят бывших украинских военнослужащих, которые перешли на службу в ВС РФ.
Украинские экипажи планируется передислоцировать для прохождения дальнейшей службы на территорию РФ, в частности к составу частей Северного флота ВМФ РФ".
Кроме того, до конца 2017 года в подразделениях российских оккупационных войск в Крыму предполагается отмена большинства должностей, которые укомплектованы военнослужащими-женщинами — предательницами Украины, говорится в сообщении ГУР.
Ранее в разведке сообщали, что россияне начали сливать крымских офицеров-предателей.
Напомним, ранее сообщалось, что Военная прокуратура Центрального региона начала досудебное расследование в отношении восьми военнослужащих, предавших Украину во время аннексии Крыма.