Россияне гарантировали, что сегодня боевики семь часов не будут обстреливать Авдеевку

В городе ремонтные бригады приступают к работе, сказал Жебривский.

Авдеевка, иллюстрация 62.ua

Во вторник, 31 января, российская сторона в(СЦКК) гарантировала, что боевики прекратят обстреливатьс 10 до 17 часов.

Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что власти скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей населенного пункта.

"… поступила информация от СЦКК о том, что есть письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе", — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Позже в пресс-центре штаба АТО рассказали, что в ночь 31 января боевики атаковали окрестности города из "Града", возможно, есть раненые местные жители.