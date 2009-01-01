Россияне гарантировали, что сегодня боевики семь часов не будут обстреливать Авдеевку

В городе ремонтные бригады приступают к работе, сказал Жебривский.
Об этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал на своей странице в Facebook.
В то же время он уточнил, что власти скоординировали действия руководителей городов и районов области на случай возможной эвакуации жителей населенного пункта.
"… поступила информация от СЦКК о том, что есть письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе", — отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Позже в пресс-центре штаба АТО рассказали, что в ночь 31 января боевики атаковали окрестности города из "Града", возможно, есть раненые местные жители.