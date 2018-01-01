Россияне признали украинскую чемпионку Юлию Левченко новым секс-символом. Фото

Девушка призналась, что ей приятны подобные заявления.

Украинскуюназывают одной из самых красивых легкоатлеток планеты.

Известное российское издание "Спорт-Экспресс"назвало нашу 20-летнюю соотечественницу секс-символом украинской легкой атлетики. В своей статье издание называет 20-летнюю вице-чемпионку мира по прыжкам в высоту "одной из главных красоток мировой легкой атлетики".

На вопрос тешат ли ее самолюбие рейтинги, по которым она входит в топ самых красивых легкоатлеток мира, Юля ответила: "Вот все никак не попадаются они мне на глаза. Хоть посмотрела бы (смеется). Конечно, как девушке это приятно. Но я четко понимаю, что в секторе это не дает абсолютно никакого преимущества. Там нужно быть сильным, целеустремленным и подготовленным. Мне этим и нравится спорт. Там совершенно не важно, как ты выглядишь, откуда приехала и сколько тебе лет.

Также чемпионка заверила, что на обнаженные фотосессии не ходит. "Да и вообще далеко не на все соглашаюсь. А когда иду, знаю, что в любой момент могу отказаться что-то делать. В этом смысле у нас преимущество, мы не модели и никому ничем не обязаны. И вероятность попасть в дурацкую историю, которая выйдет тебе боком, куда меньше", – добавила она.

Ранее "Главред" публиковал фотосессию миниатюрной красавицы Галины Дубененко. Рост миниатюрной модели составляет всего 165 сантиметров, а вес — 45 килограммов.