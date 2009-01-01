Людей в РФ обманывают, рассказывая о "распятых мальчиках".

pravda.ru Россияне едут воевать на Донбасс по идеологическим и денежным соображениям постреляет немного "укров".

Об этом рассказала основательница организации "Груз-200 из Украину в Россию", российская правозащитница и оппозиционерка Елена Васильева в интервью "Обозревателю".

"В российской прессе постоянно твердили, что в Украине фашисты, бандеровцы. Я объехала всю Украину, сняла три фильма, а вот фашистов не нашла. Людей обманывают, рассказывают о "распятых мальчиках". На многих это подействовало. И люди поехали, скажем так, за идею. Но они также заключали контракты", — говорит правозащитница.

По словам Васильевой, им обещали от 18 до 25 тысяч рублей.

"Военным изначально платили до 200 тысяч, потом перестали. Еще поехало много "лимоновцев" из движения "Другая Россия". Каждый из них надеется, что постреляет немного "укров" и вернется домой. Но потом оказывается, что украинцы-то стреляют не хуже, а порой даже лучше", — отметила Васильева.

Напомним, ранее Васильева обвинила президента РФ Владимира Путина в том, что лет россияне забыли, что такое дружба и доверие, а из людей пытаются выращивать быдло.