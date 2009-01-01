Российские "советники" объяснили причину высоких потерь боевиков ДНР

В "армии" ДНР не хватает бинтов и аптечек на передовой.

Раненый боевик, иллюстрация reukraine.blogspot.com

Российские "советники" вконстатируют провальный уровень обеспечения медико-санитарными средствами

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, речь идет об индивидуальных аптечках, перевязочных средствах и кровоостанавливающих препаратах и приспособлениях подразделений оккупантов в первой линии.

Как утверждают "советники", это является причиной высоких санитарных потерь в рядах боевиков, что усугубляется низкой оперативностью эвакуации раненых в местные лечебно-санитарные учреждения гражданской медицинской сети, на которую опирается вся система медико-санитарной помощи в оккупационных корпусах.

"Советники" констатируют, что в случае резкой активизации и эскалации боевых действий и, соответственно, резкого возрастания количества раненых, действующая на данный момент система может "просто рухнуть", не справившись с потоком раненых, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики грозят медикам Донецка и Горловки "в случае чего" отжать лекарства, плазму и аппаратуру.