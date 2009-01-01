Российские военные бунтуют против офицеров-наркоманов

Рядовые солдаты РФ на Донбассе жалуются на офицеров, которые отдают неадекватные приказы и приводят к гибели личного состава.

Боевики на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua

Среди боевиков 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ отмечается снижение морально-психологического состояния, что прежде всего связано с ростом недоверия наемников к командному составу.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

По данным разведки, рядовые военнослужащие и сержанты оккупационных российских войск на Донбассе жалуются на неадекватные приказы офицерского состава, которые принимаются ими в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков.

"Рядовые и сержанты подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК выражают недовольство решениями и распоряжениями офицеров ВС РФ звена "рота – батальон", — говорится в сообщении ГУР.

"Распоряжения принимаются в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, что приводит к потерям личного состава. Командование бригады игнорирует многочисленные жалобы подчиненных", — отметили в разведке Минобороны.

Ранее в ГУР отмечали, что группа террористов на бронированной машине подорвалась на собственном минном поле. В результате инцидента погибли двое боевиков, еще 6 получили ранения.