Российские военные бунтуют против офицеров-наркоманов

Рядовые солдаты РФ на Донбассе жалуются на офицеров, которые отдают неадекватные приказы и приводят к гибели личного состава.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.
По данным разведки, рядовые военнослужащие и сержанты оккупационных российских войск на Донбассе жалуются на неадекватные приказы офицерского состава, которые принимаются ими в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков.
"Рядовые и сержанты подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК выражают недовольство решениями и распоряжениями офицеров ВС РФ звена "рота – батальон", — говорится в сообщении ГУР.
"Распоряжения принимаются в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, что приводит к потерям личного состава. Командование бригады игнорирует многочисленные жалобы подчиненных", — отметили в разведке Минобороны.
Ранее в ГУР отмечали, что группа террористов на бронированной машине подорвалась на собственном минном поле. В результате инцидента погибли двое боевиков, еще 6 получили ранения.