Российским солдатам на Донбассе запретили выходить в город в камуфляже. Боятся самосуда жителей

Местное население ДНР и ЛНР возмущенио поведением военных РФ, их агрессией и применением оружия, что приводит к гибели людей.

Российские военные на Донбассе, иллюстрация joinfo.ua

Российским военным на оккупированном Донбассе командование запретило во время новогодних и Рождественских праздников выходить за пределы воинских частей в военной форме одежды дабы избежать случаев самосуда над ними со стороны мирных жителей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны на своей странице в Facebook.

"Среди местного населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей растет возмущение поведением в общественных местах российских военнослужащих, их беспричинной агрессией и применением оружия, что приводит к гибели и травмирования гражданских лиц", — говорится в сообщении.

"В связи с этим командованием 1 (ДОНЕЦК) и 2 (ЛУГАНСК) АК ВС РФ запрещен в дни Новогодних и Рождественских праздников выход за пределы военных частей российским военнослужащим в военной форме одежды с целью избежания случаев самосуда над ними со стороны гражданского населения", — отметили в ГУР.

Напомним, нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что силы АТО могут покончить с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.