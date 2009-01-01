Российский Генштаб продлил "командировки" "военным советникам" на Донбасс — офицеры ропщут

В 1-м "армейском корпусе" не хватает офицеров высшего командного звена.

Боевики 1АК, иллюстрация

Руководство Генштаба Вооруженных сил РФ в очередной раз продлевает сроки "командировок" на Донбасс офицеров ВС РФ из числа "военных советников"

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данном военного эксперта, в частных разговорах российские офицеры выражают крайнее недовольство данным решением своего начальства.

В конце прошлого года офицерам ВС РФ из числа командного состава 1-го АК ДНР, у которых в конце 2016 года заканчивались сроки пребывания в ДНР, также сообщали о продлении "командировок", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что руководство оккупационных войск на Донбассе активизировало меры по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1-го и 2-го "армейских корпусов" ДНР и ЛНР среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года.

Однако большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам избежание командировок.