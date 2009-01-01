Российское командование прикрыло лавочку "мотострелков" ДНР: нашло боеприпасы для продажи

Инцидент произошел на передовых позициях "9 полка" террористов.

"Морпехи" террористической ДНР, иллюстрация vk.com/dnrmakeevka

На захваченной части Донбасса российское командование во время проверки выявило в "9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты" (Новоазовск)факты сокрытия боеприпасов для их дальнейшей продажи.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в рядах противника осуществляется тщательная проверка организации хранения оружия и боеприпасов.

"На передовых позициях "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты"... осуществлена проверка наличия (сверка по количеству) боекомплекта с фотоотчетом. Выявлены факты сокрытия боеприпасов для их дальнейшей продажи", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса российский офицер-"мотострелок" террористической ДНР похитил у подчиненного боевика оружие и заставил его выкупить.