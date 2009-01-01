Российское командование увольняет с работы местных жителей ДНР за отказ идти на передовую

Местным жителям, которые официально работают на предприятиях Донбасса, российское командование приказывает участвовать в боях.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. joinfo.ua

Командование российских наемников на оккупированном Донбассе увольняет с работы мирных жителей, которые отказываются участвовать в боевых действиях.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Командование 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК ВС РФ навязывает гражданским работникам из числа местных жителей, которые были официально оформлены на работу в хозяйственных подразделениях полка (пекарня, продовольственные склады, столовые) новые обязанности, согласно которых они по решению командования должны привлекаться к непосредственному участию в боевых действиях", — говорится в сообщении.

В случае отказа рабочих увольняют, отметили в ГУР.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей местные жители жалуются на жестокие действия российских военных, прежде всего лиц бурятской национальности.