Российского журналиста-пропагандиста выдворили из Украины, "работал" в ДНР

Немишеву запретили въезд в Украину сроком на три года.

Вячеслав Немишев. Скриншот

Как сообщила пресс-служба СБУ, 4 октября в Киеве российского гражданина задержали сотрудники полиции за совершение мелкого правонарушения.

Во время установления его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение так называемого "Министерства информационной политики ДНР".

"СБУ установила, что Немишев с весны 2016 до осени 2017 года "работал" на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве", — заявили в СБУ.

Немышева вернули в РФ 5 октября около четырех утра на пункте пропуска "Сеньковка". Ему запретили въезд в Украину сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали российского журналиста канала НТВ Вячеслава Немишева.