Рождество Иоанна Предтечи-2018: что нельзя делать в этот день

"Главред" выяснил приметы и традиции этого дня.
"Главред" выяснил приметы и традиции этого дня.
Рождество Иоанна Предтечи: традиции
Считалось, что если в первой половине дня 7 июля несколько раз искупаться в водоеме, то это смоет все недуги.
Дабы не разгневать Бога, овощи круглой формы в этот день на огороде принято собирать с молитвой: у селян раньше они ассоциировались с главой Иоанна Предтечи (как мы помним, Пророк казнили, отрубив ему голову).
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Также существовало поверье, что если по дороге за человеком увяжется белая собака – прогонять ее ни в коем случае нельзя. И если пес довел человека до самого дома, то животное непременно нужно впустить внутрь, так как она принесет в дом удачу и благополучие. В народе верили, что в образе этого животного праведных людей благословляет на лучшую жизнь сам Иоанн Креститель.
Рождество Иоанна Предтечи: приметы
Если на Ивана сильная роса – считается, что это сулит хороший урожай огурцов.
Множество звезд на небе этой ночью предвещали добрый лесной урожай.
Также в старину верили, что если на Рождество Иоанна Предтечи пойдет дождь, то через пять дней будет солнечно. А сам дождь на праздник считался благодатным.
Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать в этот день
Теперь о запретах на праздник. На Рождество Иоанна Предтечи нельзя:
Кроме того, верующим людям лучше воздержаться от веселья в этот день.
По одной из версий, Иван Купала — это славянский Иоанн Креститель. Поэтому не стоит удивляться, что основная часть купальских обрядов связана как раз с водой, огнем и травами. "Главред" уже писал об обрядах и традициях на Ивана Купала, а также что нельзя делать на Ивана Купала.
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