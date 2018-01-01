Рождество Иоанна Предтечи-2018: когда празднуем и в чем он помогает

Дата у праздника из года в год не меняется.
Полное название праздника – Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Верующие чтят сына священника Захарии и его жены Елизаветы Иоанна за то, что предсказал приход Христа на Землю, а также крестил самого Спасителя.
Виновницами его гибели в Библии называют царицу и Иродиаду и ее дочь Саломею. Танец Саломеи, в награду за который она и попросила голову Иоанна Предтечи, – довольно популярная тема в светском искусстве.
Рождество Иоанна Предтечи-2018: какого числа
Дата у праздника из года в год не меняется: ежегодно верующие чтят Предтечу 7 июля (по старому стилю это 24 июня).
В этот день славянский народ также празднует Ивана Купала-2018.
Праздник Иоанна Предтечи: все даты
В честь Иоанна Крестителя установлено не один, а несколько праздников:
Иоанн Предтеча: в чем помогает
Пророку молятся, когда нуждаются в:
Рождество Иоанна Предтечи: молитвы
Величание Рождеству Иоанна Предтечи
Величаем тя, Предтече Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове преславное рождество твое.
Кондак Рождеству Иоанна Предтечи
Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник, вкупе и Предтеча.
Тропарь Рождеству Иоанна Предтечи
Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.
Напомним, до 12 июля у православных продолжается Петров пост-2018. "Главред" уже писал, что можно есть и что нельзя делать в этот период.
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