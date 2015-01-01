"Рубить правду-матку". Астролог рассказал, чем он лучше любого политолога и военного эксперта

Всю конкретную ситуацию создают звезды, планеты, а астролог всего лишь интерпретирует данную ситуацию, подчеркнул Росс.

Влад Росс Главред

Астролог — это гораздо лучше, чем любой политолог, международник и военный эксперт. Поскольку он руководствуется наукой, которая называется астрология, а она связана с математическим, геометрическим и физиогномическим расчетом, благодаря которому строится натальная карта рождения либо гороскоп на конкретную ситуацию, исходя из которых можно сделать точный прогноз

Об этом астролог Влад Росс рассказал на чате в "Главреде".

"Всю конкретную ситуацию создают звезды, планеты, а астролог всего лишь интерпретирует данную ситуацию. Любой политолог зациклен на своей карьере и не может сказать большего, чем астролог, который не работает ни на одну политическую партию, в отличие от политологов. Всю правду-матку рубят астрологи, в отличие от политологов, а особенно — политиков, которые всегда "кидают" и обманывают народ. Не покупайтесь никогда на сладкие обещания политиков. Судите по их прошлым делам", — подчеркнул он.

"У каждого здравомыслящего президента или премьер-министра есть свой астролог, который подсказывает правильное направление, идеальное место и время для встреч, которые должны закончиться успехом. Благодаря чему, в свое время, Рональд Рейган, встретившись в Исландии с Горбачевым, победил последнего в глобальной мировой "холодной войне". А посоветовала ему провести встречу именно на этом острове его личный астролог Джоан Квингли, руководствуясь предсказаниями в "Центуриях" величайшего астролога всех времен и народов Мишеля Нострадамуса", — добавил Росс.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда в Украине закончится экономический кризис и наступит благосостояние.

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