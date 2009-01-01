Руководство Ивано-Франковской таможни погорело на крупной взятке, опубликованы фото

Таможенники отработали схему, которая заключалась в отлаженной системе сбора средств от низшего звена до руководства.

facebook.com/arsen.avakov.1 Руководство Ивано-Франковской таможни попалось на крупной взятке в размере более 1 миллиона гривен.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.

"Преступная группа в составе и.о. начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась дать взятку оперативникам Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и прокурору военной прокуратуры. Правоохранители задокументировали многочисленные факты взяточничества, когда таможенники находились на постах Львовской таможни", — пишет министр.

По его информации, после того, как 19 января сотрудники Управления защиты экономики Львовской области и военной прокуратуры задержали одного из руководителей Львовской таможни, его сообщники были переведены на равнозначные должности в Прикарпатской таможне, "где они продолжили свое преступное "дело".

"Схема заключалась в отлаженной системе сбора средств от низа до верха, от низшего звена до руководства", — уточнил министр.

Он также отметил, когда разоблаченные высокопоставленные чиновники поняли, что им не удастся избежать ответственности, решили договориться с правоохранителями. Цена вопроса, по их мнению, составляла более миллиона гривен.

"Ночью 17 марта во время "деловой встречи" таможенников-коммерсантов задержали оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно со следователями военной прокуратуры Западного региона", — написал Аваков.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке двух инспекторов таможни на Волыни.