"Рыба ее мечты". В Австралии британская пенсионерка поймала гигантского окуня: фото

По словам 68-летней Сью Элкок, пойманная рыба на пять сантиметров длиннее ее самой.
Как сообщает портал The Sun, вес изловленной рыбы составляет 60 килограммов, а длина – 162 сантиметра.
По словам Элкок, она отправилась на рыбалку в компании сына. Однако для того, чтобы достать громадного окуня из воды, женщине потребовалась помощь еще двух мужчин.
К слову, длина окуня на пять сантиметров превосходит рост самой женщины.
"Когда он поднял голову из воды, я просто не могла поверить, что он такого размера. Прямо как небольшой диван", – сказала Элкок.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в сад британца с неба упала мертвая акула.