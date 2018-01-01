Рыси решили выяснить отношения человеческими голосами: видео

Животные пытались перекричать друг друга странным ревом.

Рыси оказались с характером и не хотели уступать друг другу Скриншот: YouTube

В канадской провинции Онтарио местный житель снял эмоциональную беседу двух рысей, которые пытались в споре выяснить истину.

Авторы снимали видео на протяжении чуть более минуты и за это время ни одна из кошек не соизволила уступить противнику.

Удивление зрителей вызывает тот факт, что крики рысей очень похожи на человеческие. Порой интонациями своего голоса они будто намереваются в гневе выкрикнуть какие-то слова.

Напомним, в США специалист по дикой природе Лора Стестни обнаружила шесть белочьих детенышей, неуклюже спутавшихся хвостами и застряли на дереве.

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