С Чистым четвергом: красивые поздравления в прозе, стихах, смс и открытках

"Главред" собрал идеи пожеланий на Великий четверг-2018.
На 5 апреля в этом году выпал Чистый четверг.
Это день духовного и материального очищения. Подробнее читайте в нашем материале о том, что непременно нужно сделать и что нельзя делать на Чистый четверг. В частности, поверья строго запрещают отдавать что-либо из дома в Чистый четверг – вплоть до пресловутой соли соседке. Считается, что иначе можно отдать достаток и покой из своего дома.
Кроме того, именно в Чистый четверг хозяйки, по традиции, начинают печь пасхи и куличи.
В сегодняшнем материале – поздравления и пожелания с Чистым четвергом на все случаи жизни.
С Чистым четвергом: стихи
Поздравлю с Чистым четвергом!
Так чисто будет пусть кругом.
Традиций вы не нарушайте —
Дома и души очищайте,
Дарите всем тепло и ласку.
Грядет уже Святая Пасха.
***
Перед Пасхою Священной
Чистый празднуем четверг,
Чтоб очиститься от скверны,
Чтобы смыть из сердца грех.
В этот день я вам желаю
От болезней всех отмыться,
От проблем, переживаний —
Вновь душевно возродиться.
Пусть наполнят дом ваш радость,
Смех, удача и достаток.
Чтоб вы чаще улыбались,
Чтоб во всем царил порядок.
***
Пусть от грязи, пыли, сора
Весь очистится ваш дом.
Пусть уйдут все злые мысли
С этим Чистым четвергом.
Чтоб и небо было ясным,
И чиста была душа.
Чтобы все мы ощущали,
Как жизнь наша хороша!
***
Поздравляю с Чистым четвергом!
От грехов душа пускай освободится.
От соблазнов пусть очистится наш дом,
Пусть дурное даже никогда не снится.
Вам желаю я здоровья, радости, тепла!
Небеса пускай степенно охраняют.
Пусть вокруг не будет горести и зла,
Пусть любовь Господня путь ваш освещает.
С Чистым четвергом: поздравления в прозе
В Чистый Четверг хочу от души пожелать чистоты мыслей, чувств, любви и счастья. Пусть из дома прочь уйдут печали, пусть из сердца вон вырвется грусть, пусть в твоей жизни не будет больше места для пятен из обид и скверных слов, пусть этот день подарит добрую надежду и удачу.
***
Поздравляю с Чистым Четвергом и хочу пожелать приложить все силы и усердные старания, чтобы вынести из дома весь мусор и остатки тревог, чтобы освободить душу от злых воспоминаний и обид, чтобы этот день стал новой и чистой страничкой, с которой начнется другая история твоей жизни, наполненная только счастьем, любовью и радостью.
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В Чистый четверг хочу пожелать избавиться от всего плохого и старого в доме, навести порядок в голове и душе, остаться с искренней любовью в сердце и ярким светом добра в руках. Желаю блага и счастья, щедрой удачи и радости.
С Чистым четвергом: короткие смс
2 смс - 128 символов:
В чистый четверг желаю всем быть чистыми и телом, и душой, жить в мире и не творить зла, быть добрее, терпимее, мудрее и нежнее.
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3 смс - 168 символов:
Сегодня праздник с таким символическим названием. Желаю очиститься от негатива в душе и в доме. Пусть на вас в этот день сойдет благодать с небес. Будьте хранимы Богом!
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2 смс - 126 символов:
С очищеньем, с чистым четвергом,
С помыслами чистыми и с миром.
Пусть плохое все уходит прочь,
Чтоб его волной до капли смыло.
***
2 смс - 101 символ:
Чтоб стало радостней кругом,
Очистим душу, тело, дом,
Подобно прочим людям,
Ждать Пасху дальше будем!
***
2 смс - 97 символов:
В доме церковные свечи,
Празднуем Чистый четверг.
Желаю вам в этот вечер
Счастья и мира для всех!
С Чистым четвергом: поздравления прикольные
С Чистым четвергом!
Пусть будет чистым дом,
Душа, слова и дело
Ну, и, конечно, тело!
***
С Чистым четвергом тебя!
Не теряй-ка время зря,
Ведра с тряпками хватай
И квартиру оттирай.
Все вокруг сияет пусть,
С грязью вся исчезнет грусть,
Чище станет на душе,
К Пасхе все готовь уже!
***
Поздравляю с Чистым четвергом. Желаю на все четыре стороны послать все грусти и неудачи, желаю вымести из избы весь сор и негатив, желаю натереть до лоска ершиком кастрюльки, а эликсиром счастья и очаровательной улыбкой — фэйс.
***
Пришло время намылить хорошенько мочалку и отмыть все болезни, отстирать грехи и привести мысли в порядок! То ли в ванне, то ли в бане, чтоб настигло вас счастье, здоровье и удача!