С дрона засняли вероятное имение Януковича под Москвой, опубликовано видео

Одно из зданий, запечатленных на ролике, почти полностью окружают деревья.

Вероятное имение Януковича Скриншот видео с tsn.ua

В российском селе Баковка (находится под Москвой) с беспилотника засняли вероятное имение беглого экс-президента

Видео появилось на сайте ТСН.

На ролике запечатлены несколько зданий, огороженных забором, одно из них почти полностью окружают хвойные деревья.

По словам адвокатов бывшего украинского лидер, тот остается в Ростове-на-Дону.

Ранее российский певец Иосиф Кобзон заявил, что Виктор Янукович в Баковке является его соседом. Позже журналисты узнали, где может находиться имение экс-президента, а также опубликовали снимки дома и забора.

Видео: ТСН