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С дрона засняли вероятное имение Януковича под Москвой, опубликовано видео

Сегодня, 09:08

Одно из зданий, запечатленных на ролике, почти полностью окружают деревья.

Янукович,Москва,беспилотник,имение,Россия,Ростов
Вероятное имение Януковича Скриншот видео с tsn.ua
В российском селе Баковка (находится под Москвой) с беспилотника засняли вероятное имение беглого экс-президента Виктора Януковича.

Видео появилось на сайте ТСН.

На ролике запечатлены несколько зданий, огороженных забором, одно из них почти полностью окружают хвойные деревья.

По словам адвокатов бывшего украинского лидер, тот остается в Ростове-на-Дону.

Ранее российский певец Иосиф Кобзон заявил, что Виктор Янукович в Баковке является его соседом. Позже журналисты узнали, где может находиться имение экс-президента, а также опубликовали снимки дома и забора.

Видео: ТСН

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Янукович, Москва, беспилотник, имение, Россия, Ростов
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