С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки

"Главред" собрал идеи поздравлений на словах и в картинках.
Уже завтра Ивана Купала-2018 – точнее сегодня ночью. И всем желающим уже пора начинать поздравлять друзей и знакомых с праздником.
"Главред" уже писал об обрядах и традициях на Ивана Купала, а также что нельзя делать на Ивана Купала. В сегодняшнем материале – идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.
С праздником Ивана Купала: поздравления в прозе
На праздник Ивана Купала пожелать хочу блага в доме и счастливой жизни, светлой любви и добрых надежд, верной удачи и великой радости, а также крепкого здоровья и хороших людей на пути, высокого достатка и несомненного везения.
Читайте также Иван Купала: что нужно и что нельзя делать каждому знаку Зодиака
***
На Ивана Купала хочу пожелать тебе от души таинственных приключений и удачного поиска цветущего счастья, большой реки благополучия и свободного течения, ярких костров добрых воспоминаний и неугасаемого пламени любви, светлой надежды на пути и невероятной радости сердца.
***
Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души пожелаю здравствовать, процветать, любить, надеяться, мечтать, прошлое вспоминать с улыбкой, а в будущее смотреть с оптимизмом, и в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который принесет тебе счастье, мир, покой и радость.
***
Дорогая! Желаю встретить этот день Ивана Купалы вместе с тобой, предаваясь веселью и народным гуляниям. И пусть народные приметы нагадают нам счастливую и долгую жизнь. Поздравляю тебя, моя хорошая, с этим славным славянским праздником!
С праздником Ивана Купала: поздравления в стихах
В этот день, Иван Купала,
Вам здоровья загадали,
Счастья и любви, успеха,
Все легко решать помехи.
Не пролить чтоб ни слезинки,
Найти в мире "половинку",
Сохранить любовь навеки
С самым близким человеком.
Поздравляю, пусть начнется
Праздник до восхода Солнца.
Пусть сгорят в костре все беды,
Я желаю лишь победы!
Читайте также Свадьба на Ивана Купала: хорошая ли примета
***
На Ивана на Купала
Шлю вам радостный привет.
От души желаю счастья,
Долгих, искрометных лет.
Пусть волшебный день сегодня
Все мечты осуществит.
И Всевышний вас любовью,
Миром, благом наградит.
***
Пусть на Ивана Купала букет поплывет,
Особой волной его дальше несет.
За тихой, пустынной долиной
Да скучной и серой равниной —
Раздолье, простор и мечта.
А там, может, ждет и судьба.
Всегда где-то рядом она.
Особой желаю судьбы,
Красивой и верной любви,
Рассветов чудесных, закатов.
Удачи большой, необъятной.
***
Если твой видок не очень,
Галстук и костюм подмочен,
Волосы торчат как кол,
С носа капает на пол,
Значит, шел ты на работу
И тебя поздравил кто-то
С праздником Иван Купала,
И в тебя ведро попало.
***
На Ивана Купала традиция –
Всем народом летать чрез костер,
И такая у них позиция,
Что прыжок прекратит раздор.
Чтобы дружба, любовь крепче строилась,
Чтоб жилось нам легко на земле,
Чтобы все, что хотели мы, спорилось,
Есть Купала в нашей судьбе.
С праздником Ивана Купала: поздравления в смс
3 смс - 188 символов:
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
***
3 смс - 190 символов:
С днём Ивана Купала тебя поздравляю и желаю жить любя, не зная забот и несчастья! В этот праздник не грустить, не тужить, а улыбаться, общаться и тогда непременно достанется заветная звезда!
***
4 смс - 251 символ:
В праздник Ивана Купалы разреши пожелать тебе найти цветущий папоротник, пусть и в переносном смысле: пускай в жизни у тебя все придет в норму, в доме поселятся радость и счастье, в душе расцветет улыбка, а на работе все сложится самым лучшим образом.
***
4 смс - 220 символов:
Поздравляю с праздником Ивана Купала и желаю расцвести от счастья и любви, найти свою дорогу к самой главной мечте твоего сердца и пройти этот путь вместе с любимым человеком под сиянием яркой луны и доброй звезды удачи.
***
3 смс - 190 символов:
На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.
В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам — мужей хороших,
А мужчинам — жен пригожих.
***
2 смс - 98 символов:
На Ивана, на Купала,
В речку мы венки пускали.
Ты плыви, венок, плыви,
Парня милого найди!
***
3 смс - 179 символов:
Желаю в ночь волшебную
В лесу не заблудиться,
Не наступить на ежика,
В канаву не свалиться,
Не подпалить чего-нибудь,
Через костер сигая,
И на полянке ночевать,
Здоровья не теряя!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram