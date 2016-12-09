С широко раздвинутыми ногами. Соцсети покорил новый девичий флешмоб

Социальные сети "взорвались" новым флешмобом на грани фола

Соцсети покоряет новый флешмоб Free Republic

В социальной сети Instagram набрал популярность новый флешмоб − т.н. "вуменспрединг".

По аналогии с т.н. "менспредингом", когда мужчины сидят с широко расставленными ногами, девушки специально раздвигают ноги, фотографируются и публикуют снимки в соцсетях.

A post shared by Shan Boodram (@shanboody) on Aug 14, 2017 at 10:22am PDT

Сотни барышень и женщин из разных уголков принимают характерную для многих мужчин позу, подкрепляя его волевым выражением лица – мол, так брутальнее.

Однако хватает и таких участниц, которые отнеслись к флешмобу с юмором и стараются посильнее спародировать мужчин и, в частности, их манеру раздвигать ноги в метро и мешать другим пасссажирам.

A post shared by Bojack Horselady (@cordeliadiamond) on Dec 9, 2016 at 12:39pm PST

К слову, одной из начинательниц вуменспрединга стала известная модель Белла Хадид.

A post shared by Bella Hadid (@bellahadid) on Nov 8, 2017 at 8:42pm PST

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети набрал популярности флешмоб по обнажению "пятой точки".