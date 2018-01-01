С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с торжеством на словах и в картинках.
На 40-й день после Пасхи православные отмечают великий религиозный праздник – Вознесение Господне. В 2018 году праздник Вознесение выпал на 17 мая.
Ранее о том, что за праздник Вознесение, читателям "Главреда" уже рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.
"Главред" также собрал приметы и традиции этого дня.
С праздником Вознесения Господня
С Вознесением Господним
Я вас поздравляю,
Мира в сердце и добра
В светлый день желаю.
Пусть Господь дает вам силы,
Укрепляет только дух.
Огонек любви и веры
Чтобы в душах не потух.
***
Праздник к нам пришел сегодня —
Вознесение Господне!
Ангелы поют с небес —
Ожидать надо чудес.
И звенят колокола:
Будьте счастливы всегда.
Благодати на земле,
Мира, радости в семье!
***
С Вознесеньем вас, желаю вам добра,
Светлой, искренней, горячей веры,
Пусть не будет горечи и зла,
Будьте для детей всегда примером,
Пусть любовь согреет вас теплом,
Пусть здоровье будет, настроенье,
Пусть уютным, теплым будет дом,
Поздравляю, люди, с Вознесеньем!
***
В большой праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!
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От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!
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Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.
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3 смс - 164 символа:
Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.
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2 смс - 103 символа:
К небу Иисус
Вознесся,
Будешь чтить Его —
Спасешься!
Если веру
Не найдешь,
В жизнь на небе
Не войдешь!
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3 смс - 197 символов:
С Вознесением Господним!
Пусть в душе сияет счастье,
И особенно сегодня
Все пусть станет получаться!
Вера пусть сопровождает
Вас всегда по жизни доброй,
А еще я вам желаю
Светлой радости огромной!
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4 смс - 229 символов:
С Вознесением Господним поздравляю,
Благодати, счастья и добра,
Небеса пускай благословляют,
Не коснулась, чтоб беда.
Здравия тебе, тепла, успеха,
Радости, гармонии тебе,
Меньше слез и больше смеха,
Сбыться планам и твоей мечте!
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