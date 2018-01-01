С Вознесением Господним: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи поздравлений с торжеством на словах и в картинках.

На 40-й день после Пасхи православные отмечают великий религиозный праздник – Вознесение Господне. В 2018 году праздник Вознесение выпал на 17 мая.

Ранее о том, что за праздник Вознесение, читателям "Главреда" уже рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

"Главред" также собрал приметы и традиции этого дня.

С праздником Вознесения Господня

С Вознесением Господним

Я вас поздравляю,

Мира в сердце и добра

В светлый день желаю.

Пусть Господь дает вам силы,

Укрепляет только дух.

Огонек любви и веры

Чтобы в душах не потух.

***

Праздник к нам пришел сегодня —

Вознесение Господне!

Ангелы поют с небес —

Ожидать надо чудес.

И звенят колокола:

Будьте счастливы всегда.

Благодати на земле,

Мира, радости в семье!

***

С Вознесеньем вас, желаю вам добра,

Светлой, искренней, горячей веры,

Пусть не будет горечи и зла,

Будьте для детей всегда примером,

Пусть любовь согреет вас теплом,

Пусть здоровье будет, настроенье,

Пусть уютным, теплым будет дом,

Поздравляю, люди, с Вознесеньем!

***

В большой праздник — Вознесение Господне, желаю веры, неугасимой надежды в лучшее и чистой духовности. Пусть пример Иисуса освещает ваш путь, делает его истинно праведным и награждает любовью. Стремитесь быть лучше, чего бы это ни стоило!

***

От всей души поздравляю со светлым днем Вознесения Господне! Пусть в ваш дом согреет солнце и лучи наполнят добром, радость, счастьем! Желаю взаимопонимания, дружной семьи и крепкой любви!

***

Поздравляю с Вознесением! Пускай Господь охраняет вашу семью от зла и ненастья, и дарит вам благополучие, любовь и благодать. Пускай на сердце будет светло и спокойно, каждый день приносит радость и позитив.

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3 смс - 164 символа:

Поздравляем Вас со светлым праздником, желаем Вам мира и гармонии в душе, здоровья Вам и Вашим домочадцам, крепости духа и Божьего благословения на все добрые дела.

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2 смс - 103 символа:

К небу Иисус

Вознесся,

Будешь чтить Его —

Спасешься!

Если веру

Не найдешь,

В жизнь на небе

Не войдешь!

***

3 смс - 197 символов:

С Вознесением Господним!

Пусть в душе сияет счастье,

И особенно сегодня

Все пусть станет получаться!

Вера пусть сопровождает

Вас всегда по жизни доброй,

А еще я вам желаю

Светлой радости огромной!

***

4 смс - 229 символов:

С Вознесением Господним поздравляю,

Благодати, счастья и добра,

Небеса пускай благословляют,

Не коснулась, чтоб беда.

Здравия тебе, тепла, успеха,

Радости, гармонии тебе,

Меньше слез и больше смеха,

Сбыться планам и твоей мечте!

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