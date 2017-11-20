Саботаж в ЛДНР. Боевики отказываются идти воевать против сил АТО

В ЛДНР боевики отказываются отправляться на передовую и участвовать в боях против сил АТО, говорят в ГУР.
Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
"Среди личного состава российских оккупационных войск продолжает расти недовольство условиями службы и нежелание участвовать в боевых действиях против сил АТО", — говорится в сообщении.
"В частности, 18 ноября с.г. решением командования т.н. 1 АК снято с передовой позиции и выведено в тыл одно из подразделений из-за саботажа выполнения им задач по ведению боевых действий против сил АТО.
17 ноября с.г. в одном из соединений т.н. 2 АК сорван план очередной ротации из-за увеличения количества личного состава, который отказывается отправляться на передовую и участвовать в боевых действиях против сил АТО", — сказал Лысенко.
Ранее в ГУР Минобороны отмечали, что российское командование приказало террористам повысить боевую готовность на Донбассе.