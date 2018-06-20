Самая горячая футбольная болельщица ЧМ-2018 оказалась порнозвездой

Наталья Немчинова специализировалась на свингер-вечеринках и хардкорных видеороликах.

Российская фанатка, которую СМИ признали самой горячей болельщицой ЧМ-2018, оказалась порнозвездой.

Интерес к девушке появился после того, как ее фото в короткой белой майке с надписью Russia, кокошнике и с двумя российскими флагами в руках облетело весь мир. Многие СМИ даже прозвали ее самой горячей российской болельщицей. Интернет-пользователи решили разузнать, кто же эта таинственная девушка, - и нашли 28-летнюю Наталью Немчинову на просторах сайтов для взрослых, сообщает The Sun.

Ее личность смогли установить благодаря паспорту болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта 19 июня. Как оказалось, девушка снималась в "кино для взрослых" и под своим именем, и под множеством псевдонимов: Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель.

На порносайтах также показана "специализация" Немчиновой – судя по описанию, она раскованная модель и звезда свинг-вечеринок.

Впервые в видео для взрослых Наталья появилась в 2016 году, с тех пор она снималась для Playboy, и даже принимала участие в закрытых вечеринках.

К слову, фото Натальи Немчиновой в рекламе прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу использовал Первый канал, но после того, как слава о профессии девушки распространилась в СМИ, ее снимок исчез с сайта. Немчинову сменила другая девушка.

"Первый канал поменял русскую порнозвезду на своем сайте на более целомудренную татарку", - заметил Twitter-аккаунт ресурса "Двач".

Первый канал поменял русскую порнозвезду на своем сайте на более целомудренную татарку pic.twitter.com/x6DfsXklLh — Двач (@ru2ch) 21 June 2018

Ранее выяснились "национальные" подробности об оргии китайской болельщицы на ЧМ-2018.

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