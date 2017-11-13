Самая молодая мама Ужгорода. На Закарпатье 13-летняя школьница родила ребенка

Юной пациентке врачи сделали кесарево сечение.
Об этом пишет zakarpatpost.net, ссылаясь на заведующего отделением патологии беременных Василия Пириди.
По его словам, ребенок появился на свет после того, как пациентке сделали кесарево сечение.
В 2017-м это были уже пятые ранние роды в Ужгороде. В прошлом году рожениц в возрасте до 14 лет было девять, а в позапрошлом — 17. Роды подростков в возрасте от 15-16 лет составляют 2% от общего количества на Закарпатье.
Ранее СМИ писали, что в конце октября в селе Дачное Киверцовского района Волынской области отец изнасиловал 21-летнюю дочь, злоумышленник вступил с девушкой в половые сношения неестественным способом.
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