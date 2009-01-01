Сами нарвались. На Светлодарской дуге уничтожена разведгруппа боевиков, "орки" просят прекратить огонь

Не спали поселок Луганское, Светлодарск и Бахмут, пишет волонтер Юрий Мысягин.

Артиллерия сил АТО, иллюстрация mil.gov.ua

В среду, 1 марта, вечером боевики нанесли удар по силам АТО. В ход пошли 120 мм минометы, 122 мм артиллерия и штатное вооружение БМП.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

Позже разведгруппа террористов попыталась преодолеть линию соприкосновения, разделяющую противоборствующие стороны, однако была вовремя обнаружена и уничтожена силами бойцов 54-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

По словам волонтера, около полуночи боевики продолжили обстрел позиций украинских военных из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

"Очень громко и местами светло от вспышек. Не спит поселок Луганское, Светлодарск и даже в Бахмуте неплохо слышно, что творится на дуге, а это около 35 км от места боев. Без подробностей, но "орки" запросили прекращение огня", — добавил Мысягин.

Напомним, утром 2 марта стало известно, что боевики более двух часов обстреливают позиции сил АТО в Авдеевке — это танки, 120 мм минометы, гранатометы и стрелковое.