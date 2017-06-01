Самолет и партия БТР. Нацгвардия получила новое вооружение, опубликованы фото

"Штурм-М" оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения "Барьер".

Нацгвардия получила новое вооружение ukroboronprom.com.ua

После проведения соответствующих испытаний, Национальная гвардия Украины получила партию БТР-3ДА.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Отмечается, что каждая боевая машина прошла проверку работы всех систем. Так, БТР-3ДА совершили марш-бросок по дорогам гражданского назначения и по бездорожью, преодолевая преграды из окопов, путевых мостов, танковых колей и надолбов, после чего осуществили контрольное поражения целей из штатного вооружения.

"БТР-3ДА оснащен боевым модулем "Штурм-М", который оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса с лазерным дальнемером, а также стабилизатору пушки удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах огня", — говорится в сообщении.

Кроме того, боевой модуль "Штурм-М" оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения "Барьер", который обеспечивает бронепробиваемость не менее 800 мм, не учитывая динамическую защиту, на расстоянии до 5 км. Это позволяет экипажу БТР-3ДА уничтожать любую бронетехнику противника.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter сообщил, что на вооружение Нацгвардии поступил и обновленный Ан-26.

"Обновленный и модифицированный Ан-26 приступил к несению службы в Нацгвардии. Крепнем!", — говорится в его сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевой модуль "Штурм БМ-3М", вместе с другими образцами украинского вооружения, привлек особое внимание Иорданского короля Абдаллs II ибн Хусейна на XI международной выставке сил специального назначения "SOFEX 2016".

Фото: "Укроборонпром", Твиттер А.Авакова.

Видео: Державний концерн "Укроборонпром".