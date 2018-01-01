Самоубийство летчика АТО Волошина: опубликована последняя переписка погибшего

Собеседнику мужчина писал о неприятностях на работе.

Летчик Владислав Волошин застрелился по неизвестной причине Открытые источники

перед роковым поступком писал знакомому о том, что намерен уволиться с работы.

Мужчина в мессенджере сообщал приятелю, что уйти с работы не получилось, поскольку губернатор продлил ему контракт. Переписку опубликовало издание НикВести.

"Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя, с*ко, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", - писал Волошин.

Летчик поделился с собеседником копиями поручений главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы скандальных ремонтных работ в аэропорту.

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Волошин писал знакомому, что ему продлили контракт, однако тот советовал скорее уходить с работы. Герой АТО констатировал, что не может так поступить, поскольку из-за этого могут остаться без работы другие люди.

Волошин: Вот так…

Собеседник: Я тебе говорил, что он г****.

Волошин: Как думаешь, пора подавать заяву?

Собеседник: А ты разве не уволен по срокам?

Волошин: Меня продлили. От сегодня.

Собеседник: Вали нахрен оттуда.

Волошин: Вот и я думаю.

Собеседник: Ему насрать на всех, когда своя жопа горит. Вот и думай.

Волошин: Я это уже давно понял... Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы.

Напомним, в Николаеве при неизвестных обстоятельствах застрелился летчик-герой АТО Владислав Волошин. Жена погибшего созналась, что в последнее время супруг был замкнут и говорил о неприятностях на работе.